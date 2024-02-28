Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

После того, как "Манчестер Юнайтед" потерял Расмуса Хойлунда из-за травмы, они уже успели проиграть один матч в чемпионате. Пока нет главного бомбардира команды, на первый план должны выходить другие герои. Маркус Рашфорд один из претендентов.

"Ноттингем Форест" также не лучшим образом провел свой прошлый матч, обеим командам хочется вернуться на победный путь, от чего матч станет вдвойне интереснее.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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Кубок Англии. 1/8 финала.

28 февраля. 21:45. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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