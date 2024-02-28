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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Маркус Рашфорд должен заменить Гойлунда

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как "Манчестер Юнайтед" потерял Расмуса Хойлунда из-за травмы, они уже успели проиграть один матч в чемпионате. Пока нет главного бомбардира команды, на первый план должны выходить другие герои. Маркус Рашфорд один из претендентов.

"Ноттингем Форест" также не лучшим образом провел свой прошлый матч, обеим командам хочется вернуться на победный путь, от чего матч станет вдвойне интереснее.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в среду, 28 февраля.

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Кубок Англии. 1/8 финала.

28 февраля. 21:45. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция "Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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