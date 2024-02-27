Предшественник Дани Алвеса: как Адам Джонсон разрушил жизнь ради собственного удовольствия

Это произошло – Дани Алвес оказался за решеткой . Самый титулованный футболист в истории получил четыре года и шесть месяцев – именно такое наказание за изнасилование, совершенное в 2022 году. Многие думали, что это очередная клевета, или же фулбек найдет рычаги, чтобы замять ситуацию, но нет – пришлось отправиться в место лишения свободы. Кому-то этот вердикт мог не понравиться, однако все должны быть равны перед законом.

И пока Дани будет писать новую страницу своей жизни, мы расскажем об Адаме Джонсоне – еще одном "счастливчике", чье имя не сходило с уст в 2016-м. Что случилось с не последним игроком и претендентом на сборную Англии, сумел ли он в дальнейшем реабилитироваться? Давайте выясним.

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В семнадцать Адам Джонсон дебютировал в Кубке УЕФА, стремительными темпами прогрессировал в "Мидлсбро" и в 2010-м заслужил приглашение от "Манчестер Сити". Шейхи выложили на стол восемь миллионов евро и увидели довольно приличный результат – в 97 встречах вингер зафиксировал 14+24.

Причастность к легендарному чемпионству 2012 года, вызов в стан "трех львов", статус потенциального участника Евро в Польше и Украине – все круто. Даже продажа в "Сандерленд" – неплохой шаг; "черные коты" заплатили 12,6 млн евро и сделали новичка третьим самым дорогим приобретением в истории на тот момент. Большая известность, солидная зарплата – о чем еще можно мечтать?

=2223. Adam JOHNSON



Winger - 14.07.87 - ENG (12/2)



Prem Debut:

10/09/2005 (MIDDLESBROUGH vs. Arsenal, W 2-1)



Prem Clubs:

Middlesbrough (05-09), Manchester City (10-12), Sunderland (12-16)



Prem Apps: 265

Prem Goals: 32



Prem Champion:

2011/12 pic.twitter.com/a97iuJq4KN — Premier League Players (@premlgeplayers) January 12, 2024

В январе 2015-го футболист воспользовался влюбленностью 15-летней фанатки и совратил ее – как заметил сам, "в погоне за собственным сексуальным удовольствием". В разговоре с психиатром Адам добавил: "Я выбрасывал из головы ее возраст. Я был сексуально заинтересован, а она была просто еще одной девушкой, еще одной возможностью. Она была достаточно привлекательной, еще одной, за которую можно взяться".

Сначала исполнитель подчеркнул, что контакт ограничился поцелуями и ласками, но в ходе следствия признал вину. Прокурор Кейт Блэквелл заявила, что преступление было "просчитанным, обдуманным и тщательно организованным", а сам Джонсон "представлял угрозу для молодых девушек и имел привычку встречаться с ними после тренировок, чтобы заняться сексом".

Когда судья Джонатан Роуз зачитывал приговор, согласно которому игрок должен был понести наказание в виде шести лет, Адам жевал жвачку, улыбался товарищу и уклонялся от фотокамер.

Джерри Варехем, главный прокурор, дал комментарий газетчикам: "Адам Джонсон эксплуатировал молодую фанатку, пораженную его звездностью, активно наблюдал за ней в течение нескольких месяцев в целенаправленной погоне за собственным сексуальным удовольствием.

Он не думал об интересе этой девушки. Мы все должны четко понимать, что в этом деле есть только одна жертва: 15-летняя девушка, которую Джонсон изнасиловал. Эта ситуация оказала разрушительное влияние на молодую жертву, и я искренне надеюсь, что она и ее семья получат покой, чтобы выздороветь и заново построить жизнь".

24 марта 2016-го все перевернулось – "Сандерленд" сразу разорвал трудовой договор, а Стейси Флаундерс, девушка Адама, тоже сообщила ожидаемую новость о прекращении отношений. Вот это да.

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Некоторое время Джонсон думал, что находится во сне, или же это какое-то реалити-шоу, не иначе. А еще многие справедливо полагали, что исполнителю, с его популярностью и состоянием, создадут тепличные условия – собственно, а почему бы и нет? Только вот реальность неумолимо разложила все на полочки – фантастический сюжет, вроде того, который мы увидели в "Костоломе" с Винни Джонсом, не состоялся и близко.

Никто не оценил гордыню, с которой Адам прибыл в тюрьму, да и местный "контингент" прекрасно знал о проступке вчерашнего любимца "Сандерленда". Первая же стычка подытожилась порезанным лицом – нападающие набросились с бритвой, а после пообещали нанести еще один, куда более серьезный "визит".

Джонсон забил тревогу и попросил, чтобы его перевели из Лидса, от греха подальше. Правда, и в Донкастере скандалы продолжились – все еще не осознавая специфику среды, вингер бросался словами и вел себя довольно высокомерно. Стоило выкрикнуть толпе "Да вы знаете, кто я?", как на лице появились новые синяки – в звезде видели исключительно педофила и не собирались церемониться.

Дошло до того, что Адам начал искать убежище – все из–за того, что другие заключенные пообещали перерезать ему горло. "Заключенные атакуют его выкриками. Там есть компания действительно непростых ребят, которые в основном и управляют тюрьмой. Они настроены против него. В их глазах он педофил, и своими жалобами делает себе только хуже", – написало одно из изданий.

Единственной, кто пошел на контакт, оказалась мусульманская банда – это также осветили в прессе: "Джонсон похож на живого мертвеца. Единственная группа, желающая заботиться о нем – это мусульмане. Они всегда оказывают помощь незащищенным, но ценой является то, что каждый, кому они помогают, должен принять ислам".

В конце концов, игрок не прибег к такому шагу, но постепенно "акклиматизировался" – если он раньше зарабатывал 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю, то теперь подметал полы за 11. Вскоре произошло "повышение" – наш герой освоил парикмахерское дело, за что получал уже 20 фунтов. Успех, как ни крути.

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В 2019-м Джонсон вышел по условно-досрочному. Журналисты жадно ловили каждое слово: "Мне очень жаль, что мое поведение повлияло на тех, кто прямо или косвенно был вовлечен в инцидент. Этого не должно было произойти, и я глубоко сожалею о том, что сделал. Теперь я хочу сосредоточиться на будущем и продемонстрировать своими действиями, что готов отплатить за поддержку".

Нападающий всем видом намекал – мол, мне тридцать один, я все еще способен на перезагрузку. Как только появились первые комментарии о потенциальном возвращении на поле, представители СМИ бросились обивать порог отца и по совместительству агента, но тот наотрез отказался от каких-либо комментариев. Пожалуй, Адам был единственным, кто не понимал очевидные вещи – он перестанет быть интересным, как только и этот информационный повод сойдет на нет.

И это не пустые слова – даже клубы Лиги 1 и Лиги 2, которые базировались в графстве Дарем, где футболист приобрел имение за почти 2 миллиона фунтов стерлингов (в 2022-м недвижимость была продана), сообщили, что не готовы взять на себя ответственность за стопроцентный моральный ущерб.

Что уж говорить о более престижной среде – один из исполнительных директоров неназванной команды заявил, что не может себе представить, как хоть кто-то из Футбольной лиги предложит услуги опальному универсалу.

Вот что рассказала Фей, сестра: "Адам собирался написать открытое письмо всем клубам, объясняя, почему может принести пользу, если ему дадут еще один шанс. Я сначала подумала, что это шутка, но он был неумолимо серьезным".

Последовала ли положительная реакция? Понятное дело, что нет. Некоторое время на газетных полосах развевался возможный переезд в Китай или Саудовскую Аравию, однако никто не удивился столь банальным и откровенно тупым "вбросам".

Судья был прав, когда отметил: Джонсон до конца жизни будет фигурировать в реестре преступников и при необходимости будет лечиться от того, что называется "гиперсексуальным расстройством". Как раз таких персонажей с хлебом и солью ждут на консервативном Ближнем Востоке или Поднебесной, с ее социальным рейтингом.

В 2021-м Адам возобновил отношения со Стейси Флаундерс, через два года пара впервые появилась на публике с родившимся сыном. Красивая картинка, которая могла бы натолкнуть на мысль – наконец-то этот парень на правильном пути.

Ну, это спорный момент. Футболист смирился, что придется попрощаться с профессиональным спортом (возможно, где-то в глубине души все еще теплится мизерная надежда), однако не отказался от стиля "лакшери". Пока Джонсон работал уборщиком, его активами распоряжалась родня – как только он вышел на свободу, как сразу предстал с дорогущими часами на руке и в брендированной одежде.

Что здесь такого? Да вроде и ничего, однако роскошный образ вредит восстановлению испорченного имиджа – собственно, общество и не поверило, что Адам является его частью, раскаялся за поступок и готов двигаться дальше. Громкие вечеринки, распитие алкогольных напитков, появление в сомнительных местах – такое впечатление, что некоторые не перевоспитались.

А что будет с Алвесом? Сделает ли он выводы? Пока рановато говорить, ведь защитник находится на стадии принятия, а его адвокаты готовятся к апелляции. Ясно одно – если Дани оставил после себя феноменальный список из наград (и их ничто не перечеркнет), то Джонсон всегда будет "тем, кто сел за педофилию".