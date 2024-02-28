Тен Хаг перестал общаться с Рашфордом после пьяных выходок игрока

Отношения между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Эриком тен Хагом и нападающим команды Маркусом Рашфордом сильно ухудшились, сообщает The Sun.

По информации источника, персонал клуба обеспокоен тем, что отношения между наставником и футболистом безвозвратно испортились.

Отмечается, что нидерландский специалист "находился в ярости", когда узнал о том, что тренировке "МЮ" Рашфорд предпочёл вечеринку до раннего утра в Белфасте перед матчем с "Ньюпортом" (4:2) в Кубке Англии. Помимо этого, тен Хаг считает, что игрок пытался обмануть его, утверждая, что инцидент произошел за сутки раньше.

После выяснения обстоятельств этих событий Рашфорд был оштрафован на 764 тысячи евро, что составляет сумму его двухнедельной зарплаты.