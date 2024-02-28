Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии пройдет еще до матчей 1/8-й

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Англии состоится 28 февраля 2024 года в 21:00 по киевскому времени.

Поединки четвертьфинала запланированы на 16-17 марта, а точные даты и время начала будут известны после жеребьевки.

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Жребий должен состояться перед матчами 1/8 финала, а это означает, что команды узнают своих потенциальных соперников еще до стартовых свистков сегодняшних поединков.