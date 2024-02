Кубок Англии. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0. Дети капитана Юргена

После триумфального финала Кубка лиги с "Челси" (0:1), который у "Ливерпуля" доигрывал откровенный молодняк, Клопп ожидаемо пошел дальше и выпустил никому неизвестных ребят уже на старт 1/8 финала Кубка Англии против "Саутгемптона". Воспитанники не подвели Юргена.

Молодежь "Ливерпуля" провела хороший поединок в атаке, правда, оборону не раз приходилось страховать сменщику Алиссона Куивину Келлехеру. "Саутгемптон" точно наиграл на один гол, даже с запасом, однако ирландец подтвердил статус одного из лучших дублеров во вратарском цехе.

Первый гол "красные" забили в раздевалку, хотя казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 0:0. Позиционная размашистая атака завершилась вертикальной передачей Кларка на Каумаса – Льюис сместился и пробил в противоход Ламли. На экваторе второго тайма цифры на табло удалось удвоить: Эллиотт запустил в прорыв Даннса, а тот элегантно перекинул голкипера.

First senior appearance ✅ First senior goal ✅ What a moment ???? pic.twitter.com/uguHAo7WtV

В самом конце встречи Джейден поставил жирную точку, удачно сыграв на добивании и оформив дубль. Голы 18-летних ребят выводят "Ливерпуль" в четвертьфинал старейшего футбольного соревнования в мире, где мерсисайдцы сыграют на "Олд Траффорд" с "Манчестер Юнайтед".

Все 90+ минут, не считая буквально 3-4 опытных вожатых из основы, на поле "Энфилда" зажигали никому неизвестные ребята. Они уверенно разобрались, на секундочку, с четвертой командой Чемпионшипа.

Господин Клопп, вы уходите, но оставляете за собой великое наследие.

A memorable moment as Trey Nyoni makes his Reds debut and becomes our youngest ever player in the #EmiratesFACup ???? pic.twitter.com/T4MOPp69SZ