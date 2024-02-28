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Кубок Англии. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0. Дети капитана Юргена

Англия
Обновлено

… продолжают зажигать

Кубок Англии. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0. Дети капитана Юргена

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После триумфального финала Кубка лиги с "Челси" (0:1), который у "Ливерпуля" доигрывал откровенный молодняк, Клопп ожидаемо пошел дальше и выпустил никому неизвестных ребят уже на старт 1/8 финала Кубка Англии против "Саутгемптона". Воспитанники не подвели Юргена.

Молодежь "Ливерпуля" провела хороший поединок в атаке, правда, оборону не раз приходилось страховать сменщику Алиссона Куивину Келлехеру. "Саутгемптон" точно наиграл на один гол, даже с запасом, однако ирландец подтвердил статус одного из лучших дублеров во вратарском цехе.

Первый гол "красные" забили в раздевалку, хотя казалось, что на перерыв команды уйдут при счете 0:0. Позиционная размашистая атака завершилась вертикальной передачей Кларка на Каумаса – Льюис сместился и пробил в противоход Ламли. На экваторе второго тайма цифры на табло удалось удвоить: Эллиотт запустил в прорыв Даннса, а тот элегантно перекинул голкипера.

В самом конце встречи Джейден поставил жирную точку, удачно сыграв на добивании и оформив дубль. Голы 18-летних ребят выводят "Ливерпуль" в четвертьфинал старейшего футбольного соревнования в мире, где мерсисайдцы сыграют на "Олд Траффорд" с "Манчестер Юнайтед".

Все 90+ минут, не считая буквально 3-4 опытных вожатых из основы, на поле "Энфилда" зажигали никому неизвестные ребята. Они уверенно разобрались, на секундочку, с четвертой командой Чемпионшипа.

Господин Клопп, вы уходите, но оставляете за собой великое наследие.

Кубок Англии, 1/8 финала

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" 3:0

Голы: Каумас (44), Даннс (73, 88)

"Ливерпуль": Келлехер – Брэдли, Куанса, Ван Дейк (Конате, 46), Цимикас – Макконнелл (Макаллистер, 62), Гомес, Кларк – Эллиотт (Ньони, 78), Гакпо (Гордон, 90), Каумас (Даннс, 63)

"Саутгемптон": Ламли – Бри (Уокер-Питерс, 58 – Харвуд-Беллис, 75, обратная замена), Стивенс, Беднарек, Мэннинг – Арибо, Чарльз, Ротуэлл (Смоллбон, 69) – Эдози (Че Адамс, 69), Мара, Сулемана (Армстронг, 58)

Предупреждение: Мэннинг (79)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 00:01
Дійсно проти команди молодшої ліги грав молодший склад з невеличким вкрапленням основи Святі авжеж старались, але все-одно обіс... Гакпо і тут не забив. В Англії не дають в чужому карному майданчику часу на роздуми та обробку м'яча!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
29.02.2024 в 00:01
Дійсно проти команди молодшої ліги грав молодший склад з невеличким вкрапленням основи Святі авжеж старались, але все-одно обіс... Гакпо і тут не забив. В Англії не дають в чужому карному майданчику часу на роздуми та обробку м'яча!
Ответить
0
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