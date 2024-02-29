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Первый гол Каземиро за пять месяцев. Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео голов и обзор матча
Бразилец вовремя прервал безголевую серию
Eurosport
"Манчестер Юнайтед" добыл минимальную победу на выезде в поединке 1/8 финала Кубка Англии — 1:0. Соперником "манкунианцев" был борящийся за выживание в АПЛ "Ноттингем Форест".
Несмотря на интенсивный первый тайм, счёт был открыт уже в концовке встречи - победный гол забил Каземиро. Стоит отметить, что это первый забитый мяч бразильца в официальных играх с 26 сентября прошлого года.
В 1/4 финала Кубка Англии "МЮ" встретится с "Ливерпулем".
Кубок Англии, 1/8 финала
"Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Каземиро 89
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