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Первый гол Каземиро за пять месяцев. Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Бразилец вовремя прервал безголевую серию

Первый гол Каземиро за пять месяцев. Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1. Видео голов и обзор матча

Eurosport

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"Манчестер Юнайтед" добыл минимальную победу на выезде в поединке 1/8 финала Кубка Англии — 1:0. Соперником "манкунианцев" был борящийся за выживание в АПЛ "Ноттингем Форест".

Несмотря на интенсивный первый тайм, счёт был открыт уже в концовке встречи - победный гол забил Каземиро. Стоит отметить, что это первый забитый мяч бразильца в официальных играх с 26 сентября прошлого года.

В 1/4 финала Кубка Англии "МЮ" встретится с "Ливерпулем".

Кубок Англии, 1/8 финала
"Сити Граунд" (Ноттингем)
"Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Каземиро 89

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Кубок Англии Ноттингем Форест Каземиро Манчестер Юнайтед
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Источник:
Setanta
Опубликовал: Александр Бураков
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