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Три клуба Премьер-Лиги заинтересовались голкипером Аякса

Англия

22-летний немец может перейти в АПЛ

Три клуба Премьер-Лиги заинтересовались голкипером Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в частности: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

По информации издания Bild, англичане заинтересовались немецким голкипером "Аякса" Диантом Рамаем. Клубы АПЛ летом попытаются договориться с нидерландцами о трансфере игрока.

Диант в этом сезоне Эредивизи провел 17 поединков, в которых пропустил 26 мячей; 3 матча отыграл на ноль.

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Аякс (Амстердам) Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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