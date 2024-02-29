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Три клуба Премьер-Лиги заинтересовались голкипером Аякса
22-летний немец может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в частности: "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
По информации издания Bild, англичане заинтересовались немецким голкипером "Аякса" Диантом Рамаем. Клубы АПЛ летом попытаются договориться с нидерландцами о трансфере игрока.
Диант в этом сезоне Эредивизи провел 17 поединков, в которых пропустил 26 мячей; 3 матча отыграл на ноль.
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Источник:Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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