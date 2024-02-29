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Ливерпуль заинтересовался защитником Зальцбурга
Умара Соле летом может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" заинтересован в подписании центрального защитника "Зальцбург" Умара Соле.
В подкасте "Here We Go" Фабрицио Романо утверждает, что "красные" наблюдали за игроком еще в январское трансферное окно, но не решились сделать официальное предложение. Но теперь попытаются договориться с немецким клубом летом.
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Умар Соле в этом сезоне Бундеслиги сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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