Ливерпуль заинтересовался защитником Зальцбурга

"Ливерпуль" заинтересован в подписании центрального защитника "Зальцбург" Умара Соле.

В подкасте "Here We Go" Фабрицио Романо утверждает, что "красные" наблюдали за игроком еще в январское трансферное окно, но не решились сделать официальное предложение. Но теперь попытаются договориться с немецким клубом летом.

Умар Соле в этом сезоне Бундеслиги сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.