Руни: Хочу тренировать Манчестер Юнайтед или Эвертон в ближайшие десять лет

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни заявил о своих намерениях возобновить свою тренерскую карьеру в скором времени.

"Тренировать "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон" — моя цель. Такие большие должности — это то, чего вы хотите достичь. Но это процесс. Мне надо пройти все шаги и вернуться в нужное русло. Хочу вернуться в тренерскую карьеру и, надеюсь, что в следующие 10 лет я смогу претендовать на работу в таких клубах.

То, что произошло в Бирмингеме, было неудачей, но я боец, и хочу вернуться. Вы знаете, увольнение — это часть работы, и у вас будут неудачи. Речь идет о том, как вы справитесь с этим.

У меня было хорошее время, чтобы поразмыслить, и я постараюсь сделать всё правильно в следующий раз", - цитирует англичанина ESPN.