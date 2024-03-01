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Руни: Хочу тренировать Манчестер Юнайтед или Эвертон в ближайшие десять лет
Легенда манкунианцев не сдаётся
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни заявил о своих намерениях возобновить свою тренерскую карьеру в скором времени.
"Тренировать "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон" — моя цель. Такие большие должности — это то, чего вы хотите достичь. Но это процесс. Мне надо пройти все шаги и вернуться в нужное русло. Хочу вернуться в тренерскую карьеру и, надеюсь, что в следующие 10 лет я смогу претендовать на работу в таких клубах.
То, что произошло в Бирмингеме, было неудачей, но я боец, и хочу вернуться. Вы знаете, увольнение — это часть работы, и у вас будут неудачи. Речь идет о том, как вы справитесь с этим.
У меня было хорошее время, чтобы поразмыслить, и я постараюсь сделать всё правильно в следующий раз", - цитирует англичанина ESPN.
Напомним, в январе этого года Руни был уволен всего через три месяца после заключения контракта с "Бирмингемом" до лета 2027 года. Под руководством экс-форварда клуб из Чемпионшипа проиграл в 9-и из 15-и проведённых матчах.
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