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Мак Аллистер - о фразе Месси с ЧМ-2022: Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Чего смотришь, придурок?"
Партнёры по клубу не забывают напоминать нидерландцу об обидном поражении
Marca
Аргентинский полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер рассказал о коронных шутках в раздевалке команды.
"Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Anda Pa Alla Bobo" (На что смотришь, придурок - прим.). Сводим его с ума и делаем то же самое между собой", - сказал хавбек в интервью одной из программ DS Sports под названием Can Pass.
Отметим, что Ван Дейк является партнёром по сборной для Ваута Вегорста - игрока, которому Месси адресовал эти слова после напряжённого матча 1/4 финала Чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 по пен.).
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