Мак Аллистер - о фразе Месси с ЧМ-2022: Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Чего смотришь, придурок?"

Аргентинский полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер рассказал о коронных шутках в раздевалке команды.

"Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Anda Pa Alla Bobo" (На что смотришь, придурок - прим.). Сводим его с ума и делаем то же самое между собой", - сказал хавбек в интервью одной из программ DS Sports под названием Can Pass.