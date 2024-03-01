  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мак Аллистер - о фразе Месси с ЧМ-2022: Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Чего смотришь, придурок?"
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мак Аллистер - о фразе Месси с ЧМ-2022: Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Чего смотришь, придурок?"

Англия

Партнёры по клубу не забывают напоминать нидерландцу об обидном поражении

Мак Аллистер - о фразе Месси с ЧМ-2022: Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Чего смотришь, придурок?"

Marca

Новина українською

Аргентинский полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер рассказал о коронных шутках в раздевалке команды.

"Мы с Салахом весь день говорим Ван Дейку: "Anda Pa Alla Bobo" (На что смотришь, придурок - прим.). Сводим его с ума и делаем то же самое между собой", - сказал хавбек в интервью одной из программ DS Sports под названием Can Pass.

Отметим, что Ван Дейк является партнёром по сборной для Ваута Вегорста - игрока, которому Месси адресовал эти слова после напряжённого матча 1/4 финала Чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 по пен.).

По теме
yellow-arrow
Топ-матч в УПЛ, Яремчук против Реала и дерби Манчестера. Расписание футбола на 26 февраля – 3 марта
yellow-arrow
Руни: Хочу тренировать Манчестер Юнайтед или Эвертон в ближайшие десять лет
yellow-arrow
Ливерпуль заинтересовался защитником Зальцбурга
Лионель Месси Ливерпуль Мохамед Салах Вирджил ван Дейк Алексис Мак Аллистер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости