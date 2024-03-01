Каррагер: МЮ нечего ловить, пока Пеп Гвардиола находится у руля Сити

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер пессимистично оценил шансы "Манчестер Юнайтед" вернуть себе былое величие при конкуренции со стороны "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой.

"Манчестер Юнайтед" может забыть о том, чтобы сбросить "Сити» с трона, пока Пеп Гвардиола остаётся в английском футболе.

"Юнайтед" может сменить владельца, найти лучшего генерального директора и спортивного директора в мире, обновить отдел подбора персонала, перестроить "Олд Траффорд" и назначить своего лучшего тренера со времен сэра Алекса Фергюсона. Это не имеет значения. Пока Гвардиола рядом, "Манчестер Сити" не потеряет лидерства

"МЮ" никогда не стать самым доминирующим клубом города, не говоря уже о стране, пока "Сити" не поменяет тренера", - написал он в своей колонке в The Telegraph.