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Тренер Челси прокомментировал контракт Галлахера
Это дело клуба и Конора (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал контракт полузащитника Конора Галлахера с клубом.
"Он любит играть за "Челси". Его контрактная ситуация - это совсем другое дело".
"Это дело клуба и Конора - заключать соглашение. Я тренер, который должен быть на своем месте. Я принимаю лучшие решения для команды и клуба", - добавил Почеттино.
Контракт Конора с "синими" действует до июня 2025 года. 24-летний англичанин в нынешнем сезоне за клуб сыграл 35 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.
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