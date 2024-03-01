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Тренер Челси прокомментировал контракт Галлахера

Англия

Это дело клуба и Конора (с)

Тренер Челси прокомментировал контракт Галлахера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал контракт полузащитника Конора Галлахера с клубом.

"Он любит играть за "Челси". Его контрактная ситуация - это совсем другое дело".

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"Это дело клуба и Конора - заключать соглашение. Я тренер, который должен быть на своем месте. Я принимаю лучшие решения для команды и клуба", - добавил Почеттино.

Контракт Конора с "синими" действует до июня 2025 года. 24-летний англичанин в нынешнем сезоне за клуб сыграл 35 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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