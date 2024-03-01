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Эвертон – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Сколько еще нужно ждать следующей победы команды Миколенко?
Getty Images / Global Images Ukraine
17 января состоялась последняя на сегодня победа "Эвертона" и болельщики команды откровенно соскучились по победам. Впрочем и полной катастрофой результаты ребят Дайча не назовешь, они не так часто проигрывают, чаще все же расписывают ничьи.
Похожая тенденция наблюдается и за "Вест Хэмом". Поэтому противостояние этих команд всеми силами намекает на то, что победителя выявить не удастся. Впрочем посмотрим, как оно будет на самом деле.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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