Эвертон – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

17 января состоялась последняя на сегодня победа "Эвертона" и болельщики команды откровенно соскучились по победам. Впрочем и полной катастрофой результаты ребят Дайча не назовешь, они не так часто проигрывают, чаще все же расписывают ничьи.

Похожая тенденция наблюдается и за "Вест Хэмом". Поэтому противостояние этих команд всеми силами намекает на то, что победителя выявить не удастся. Впрочем посмотрим, как оно будет на самом деле.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.

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