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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Все еще без Салаха, но, как всегда, с Клоппом

Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главная звезда нынешнего "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за повреждения пропустил прошлые матчи и прикрывать звездного египтянина пришлось молодым партнерам. Даже слишком молодым. В матче против "Ноттингема" ничего не изменится, Клопп уже подтвердил, что Салах все еще не готов.

Найдет ли Юрген Клопп путь для получения очередной победы ограниченными ресурсами?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.

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Английская Премьер-лига. 27 тур.

2 марта. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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