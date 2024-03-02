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Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Все еще без Салаха, но, как всегда, с Клоппом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главная звезда нынешнего "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за повреждения пропустил прошлые матчи и прикрывать звездного египтянина пришлось молодым партнерам. Даже слишком молодым. В матче против "Ноттингема" ничего не изменится, Клопп уже подтвердил, что Салах все еще не готов.
Найдет ли Юрген Клопп путь для получения очередной победы ограниченными ресурсами?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.
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Английская Премьер-лига. 27 тур.
2 марта. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Пол Тирни (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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