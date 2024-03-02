Ноттингем Форест – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Главная звезда нынешнего "Ливерпуля" Мохамед Салах из-за повреждения пропустил прошлые матчи и прикрывать звездного египтянина пришлось молодым партнерам. Даже слишком молодым. В матче против "Ноттингема" ничего не изменится, Клопп уже подтвердил, что Салах все еще не готов.

Найдет ли Юрген Клопп путь для получения очередной победы ограниченными ресурсами?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 2 марта.

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Английская Премьер-лига. 27 тур.

2 марта. 17:00. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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