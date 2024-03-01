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Известны финансовые требования Осимхена к Арсеналу
Канонирам будет сложно подписать форварда
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" интересуется форвардом "Наполи" Виктором Осимхеном, но осуществить трансфер будет не просто.
Дело не в деньгах, которые придется заплатить неаполитанцам, а в зарплате игрока. "Канонирам" придется платить по 300 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.
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В этом сезоне Серии А Виктор сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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