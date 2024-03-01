Известны финансовые требования Осимхена к Арсеналу

Лондонский "Арсенал" интересуется форвардом "Наполи" Виктором Осимхеном, но осуществить трансфер будет не просто.

Дело не в деньгах, которые придется заплатить неаполитанцам, а в зарплате игрока. "Канонирам" придется платить по 300 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.

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В этом сезоне Серии А Виктор сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.