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Президент Наполи прокомментировал будущее Виктора Осимхена

Италия
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Трудно удержать хороших игроков (с)

Президент Наполи прокомментировал будущее Виктора Осимхена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее нападающего Виктора Осимхена, который привлек внимание многих топ-клубов Европы.

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"Некоторые футболисты в команде остаются на долгие годы, а других хотят приобрести "ПСЖ", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси". Трудно удержать хороших игроков, когда их хотят видеть в своей команде такие клубы".

Виктор Осимхен в этом сезоне Серии А сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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Аурелио де Лаурентис Арсенал (Лондон) Наполи Пари Сен-Жермен Виктор Осимхен
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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