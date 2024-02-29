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Президент Наполи прокомментировал будущее Виктора Осимхена
Трудно удержать хороших игроков (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее нападающего Виктора Осимхена, который привлек внимание многих топ-клубов Европы.
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"Некоторые футболисты в команде остаются на долгие годы, а других хотят приобрести "ПСЖ", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси". Трудно удержать хороших игроков, когда их хотят видеть в своей команде такие клубы".
Виктор Осимхен в этом сезоне Серии А сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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