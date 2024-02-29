Президент Наполи прокомментировал будущее Виктора Осимхена

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал будущее нападающего Виктора Осимхена, который привлек внимание многих топ-клубов Европы.

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"Некоторые футболисты в команде остаются на долгие годы, а других хотят приобрести "ПСЖ", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси". Трудно удержать хороших игроков, когда их хотят видеть в своей команде такие клубы".

Виктор Осимхен в этом сезоне Серии А сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 ассиста.