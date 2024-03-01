Гвардиола: Владелец акций МЮ и его люди знают диагноз своего клуба, а я ничего не знаю о них

Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола высказался о владельце акций "МЮ" Рэтклиффе и его команде.

"Сэр Джим Рэтклифф и его люди знают диагноз своего клуба, а я ничего не знаю о "Манчестер Юнайтед".

Если они сказали, что им нужно два-три года, чтобы стать лидерами, кто я такой, чтобы говорить обратное? Я почти уверен, что они будут работать, чтобы уменьшить разрыв".