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Гвардиола: Владелец акций МЮ и его люди знают диагноз своего клуба, а я ничего не знаю о них
Наставник горожан рассказал о Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола высказался о владельце акций "МЮ" Рэтклиффе и его команде.
"Сэр Джим Рэтклифф и его люди знают диагноз своего клуба, а я ничего не знаю о "Манчестер Юнайтед".
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Если они сказали, что им нужно два-три года, чтобы стать лидерами, кто я такой, чтобы говорить обратное? Я почти уверен, что они будут работать, чтобы уменьшить разрыв".
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Источник:breakingnews
Опубликовал: Екатерина Власова
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