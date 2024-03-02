Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.03.2024
Обеим очень нужны очки, однако для разных задач
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 27 тур
2 марта, 17:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Пол Тирни
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
“Ливерпуль” продолжает чисто лидировать в турнирной таблице АПЛ. В то же время "Ноттингем" плетется внизу турнирной таблицы, а после того, как "Эвертон" вернул себе четыре зачетных пункта, "лесники" опустились вплотную к зоне вылета. В первом круге на "Энфилде" подопечные Клоппа в ноль разгромили "Форест". Как же будет в этот раз?
Новости Ноттингем Форест
Посреди этой недели "лесники" играли в Кубке Англии против МЮ. Соперник одновременно и именитый, а с другой стороны – удобен. В конце декабря "Ноттингем" сумел победить "манкунианцев" в рамках АПЛ, а вот здесь встретился с мощным сопротивлением от команды тен Хага, которая еще и была с переполненным лазаретом. В первом тайме "Ноттингем" сыграл более ярко, однако к концу второго "красные дьяволы" дожали и выбили подопечных Нуну Эшпириту Санту из кубкового турнира. Отчасти это и плюс, если смотреть на потребность ресурсов в борьбе за выживание.
В настоящее время "Ноттингем" идет на 17 месте в рамках АПЛ. До зоны вылета всего четыре очка, да еще и у 18-го "Лутона" есть матч в запасе. В 11 поединках 2024 года "Форест" одержал одну победу в основное время. Она была в рамках АПЛ над немного кризисным сейчас “Вест Хэмом” на собственном стадионе. В общем, дома "лесники" играют лучше, поэтому "Ливерпулю" легкая прогулка далеко не гарантирована.
Кадры хозяев
"Лесники" продолжают выступать без пяти футболистов. Айна, Боли, Вуд, Сангаре и Тавареш до сих пор в лазарете.
Новости Ливерпуля
“Мерсисайдцы” с начала декабря не опускаются ниже второго места АПЛ, большинство времени находясь на лидерской позиции. Они до сих пор продолжают занимать первую строчку турнирной таблицы. Правда, теперь это чистое лидерство. У конкурентов уже нет несыгранных матчей, то есть "в теории" не могут они обогнать подопечных Клоппа. Однако борьба в верхней части турнирной таблицы очень плотная, ведь между первым “Ливерпулем” и третьим “Арсеналом” разрыв составляет всего два зачетных пункта. Все только набирает обороты.
Последние два матча для "мерсисайдцев" были кубковыми. В минувшее воскресенье они победили "Челси" в финале Кубка лиги, одержав первый трофей в этом сезоне. Тогда единственный гол в матче в конце овертайма забил Вирджил ван Дейк. В прошлую среду "Ливерпуль" играл и в Кубке Англии. Пусть часть футболистов, задействованных Клоппом, еще не завершила школу (или только после выпуска), подопечные немца все равно разгромили "Саутгемптон" со счетом 3:0. Средний возраст авторов голов составлял 18 лет. Из Клоппа выходит даже отличный воспитатель.
Кадры гостей
Однако играть такими футболистами немецкого специалиста заставляют обстоятельства, а не его собственное желание. Лазарет команды в последнее время кишит ключевыми футболистами. Сегодня также не сыграют Алиссон, Трент, Жота, Джонс, Салах, Тьяго, Байчетич, Гравенберх и Матип. Также под вопросом Собослай, Робертсон, Эндо и Нуньес.
Последние пять матчей Ноттингем Форест и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 28.02. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)
- 24.02. Астон Вилла – Ноттингем 4:2 (АПЛ)
- 17.02. Ноттингем – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)
- 10.02. Ноттингем – Ньюкасл 2:3 (АПЛ)
- 07.02. Ноттингем – Бристоль Сити 1:1 (п. 5:3) (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 28.02. Ливерпуль – Саутгемптон 3:0 (Кубок Англии)
- 25.02. Челси – Ливерпуль 0:1 (Кубок лиги)
- 21.02. Ливерпуль – Лутон 4:1 (АПЛ)
- 17.02. Брентфорд – Ливерпуль 1:4 (АПЛ)
- 10.02. Ливерпуль – Бернли 3:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
29.10.2023. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:0 (АПЛ)
22.04.2023. Ливерпуль – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
22.10.2022. Ноттингем Форест – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
20.03.2022. Ноттингем Форест – Ливерпуль 0:1 (Кубок Англии)
05.04.1999. Ноттингем Форест – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2
|Манчестер Сити
|26
|18
|5
|3
|59 - 26
|59
|3
|Арсенал
|26
|18
|4
|4
|62 - 23
|58
|4
|Астон Вилла
|26
|16
|4
|6
|56 - 35
|52
|5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|26
|14
|2
|10
|36 - 36
|44
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|10
|9
|7
|49 - 41
|39
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|11
|6
|9
|40 - 46
|39
|9
|Вулверхэмптон
|26
|11
|5
|10
|40 - 40
|38
|10
|Ньюкасл
|26
|11
|4
|11
|54 - 45
|37
|11
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|12
|Фулхэм
|26
|9
|5
|12
|36 - 42
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|7
|7
|12
|31 - 44
|28
|14
|Борнмут
|25
|7
|7
|11
|33 - 47
|28
|15
|Эвертон*
|26
|8
|7
|11
|28 - 34
|25
|16
|Брентфорд
|26
|7
|4
|15
|37 - 48
|25
|17
|Ноттингем Форест
|26
|6
|6
|14
|34 - 48
|24
|18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35 - 51
|20
|19
|Бернли
|26
|3
|4
|19
|25 - 58
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|26
|3
|4
|19
|22 - 66
|13
*С команды Эвертон снято 6 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Ливерпуль
Прогноз матча Ноттингем Форест – Ливерпуль от UA-Football
Обе команды провели предыдущие поединки в тот же день, так что это не должно повлиять на их форму. Зато у “Ливерпуля” большие потери, хотя и у команды Клоппа даже с ними большие шансы на выигрыш. “Ноттингем” хоть и готов навязать борьбу, однако вряд ли получит очки. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 0:1.
Популярное сейчас
- Полесье рискует упасть ниже Динамо и Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Вице-премьер Стефанишина обвинила Порошенко в попытке срыва евроинтеграции из-за жалоб в Брюссель
- Власти Азербайджана отменили визит Зеленского в регион, - СМИ
- Источник: Салах подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО