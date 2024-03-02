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Красные дьяволы хотят Зидана. Но французский специалист хочет в другой чемпионат

Англия
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Зидан планирует вернуться к работе в ближайший сезон

Красные дьяволы хотят Зидана. Но французский специалист хочет в другой чемпионат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Зинедин Зидан планирует вернуться к работе в ближайшее время.

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В подкасте Super Moscato Show рассказали о том, что французский специалист не примет предложение от "МЮ", если оно поступит. В подкасте добавляют, что Зидан хочет возглавить клуб с чемпионата Италии, но какой именно клуб, пока неизвестно.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял "Реал Мадрид" с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. За это время француз выиграл со "сливочными" дважды чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Трижды клуб побеждал в Лиге чемпионов.

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Зинедин Зидан Манчестер Юнайтед
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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