Фабрегас – о тен Хага: Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея

Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси", "Монако" и "Комо" Сеск Фабрегас раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага:

“Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея.

По крайней мере, при Сульшере план был – хорошо защищаться и проводить хорошие контратаки”, - сказал Фабрегас.