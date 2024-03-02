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Фабрегас – о тен Хага: Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея
При Сульшере было лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси", "Монако" и "Комо" Сеск Фабрегас раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага:
“Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея.
По крайней мере, при Сульшере план был – хорошо защищаться и проводить хорошие контратаки”, - сказал Фабрегас.
Текущий сезон является вторым для Эрика тен Хага во главе с МЮ. “Манкунианцы” вылетели из Кубка лиги и Лиги чемпионов, а также дошли до четвертьфинала Кубка Англии. Кроме этого, они занимают шестое место в рамках АПЛ, уступая четвертой команде из зоны ЛЧ восемью очками.
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