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Фабрегас – о тен Хага: Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея

Англия
Обновлено

При Сульшере было лучше

Фабрегас – о тен Хага: Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси", "Монако" и "Комо" Сеск Фабрегас раскритиковал главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага:

“Я не знаю его игрового плана, не знаю, есть ли у него структура, не знаю, какая у него идея.

По крайней мере, при Сульшере план был – хорошо защищаться и проводить хорошие контратаки”, - сказал Фабрегас.

Текущий сезон является вторым для Эрика тен Хага во главе с МЮ. “Манкунианцы” вылетели из Кубка лиги и Лиги чемпионов, а также дошли до четвертьфинала Кубка Англии. Кроме этого, они занимают шестое место в рамках АПЛ, уступая четвертой команде из зоны ЛЧ восемью очками.

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Сеск Фабрегас Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
mufcMPB
Опубликовал: Максим Кучер
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