Миколенко, Мудрик, Ярмолюк. Кто из украинцев будет играть в стартовых составах в матчах 27 тура АПЛ

Сегодня, 2-го марта, проходят матчи 27-го тура АПЛ. В ряде поединков будут участвовать украинцы.

Защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав "Эвертона" на игру с клубом "Вест Хэм".

В параллельном матче встретятся "Брентфорд" и "Челси". В обеих командах есть представители Украины. Речь идет о Егоре Ярмолюке из состава хозяев и Михаиле Мудрике, который выступает за "синих". Однако, оба полузащитника остались на скамейках запасных.

???? Your Bees for the derby#BRECHE | #BrentfordFC pic.twitter.com/B5a8ruenrt