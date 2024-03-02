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Миколенко, Мудрик, Ярмолюк. Кто из украинцев будет играть в стартовых составах в матчах 27 тура АПЛ

Англия
Обновлено

Все начинают в 17 часов

Миколенко, Мудрик, Ярмолюк. Кто из украинцев будет играть в стартовых составах в матчах 27 тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 2-го марта, проходят матчи 27-го тура АПЛ. В ряде поединков будут участвовать украинцы.

Защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав "Эвертона" на игру с клубом "Вест Хэм".

В параллельном матче встретятся "Брентфорд" и "Челси". В обеих командах есть представители Украины. Речь идет о Егоре Ярмолюке из состава хозяев и Михаиле Мудрике, который выступает за "синих". Однако, оба полузащитника остались на скамейках запасных.

Матчи "Эвертон" - "Вест Хэм" и "Брентфорд" - "Челси" начнутся в 17:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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