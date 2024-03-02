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Миколенко, Мудрик, Ярмолюк. Кто из украинцев будет играть в стартовых составах в матчах 27 тура АПЛ
Все начинают в 17 часов
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 2-го марта, проходят матчи 27-го тура АПЛ. В ряде поединков будут участвовать украинцы.
Защитник Виталий Миколенко попал в стартовый состав "Эвертона" на игру с клубом "Вест Хэм".
Today's Toffees! ????????#EVEWHU pic.twitter.com/YI20auEf23— Everton (@Everton) March 2, 2024
В параллельном матче встретятся "Брентфорд" и "Челси". В обеих командах есть представители Украины. Речь идет о Егоре Ярмолюке из состава хозяев и Михаиле Мудрике, который выступает за "синих". Однако, оба полузащитника остались на скамейках запасных.
???? Your Bees for the derby#BRECHE | #BrentfordFC pic.twitter.com/B5a8ruenrt— Brentford FC (@BrentfordFC) March 2, 2024
Your Blues at Brentford. ????@ParimatchUK | #CFC | #BreChe pic.twitter.com/6Qwo7ToUuq— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2024
Матчи "Эвертон" - "Вест Хэм" и "Брентфорд" - "Челси" начнутся в 17:00.
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