Русин - в запасе, Кухаревич - вне заявки. Известны стартовые составы на матчи Чемпионшипа

Украинский нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч 35-го тура Чемпионшипа с "Норвичем". Футболист оказался в запасе.

Нападающий "Суонси" Николай Кухаревич не попал в заявку команды на игру против "Блэкберна". Причины пока неизвестны.

Матчи "Норвич" - "Сандерленд" и "Суонси" - "Блэкберн" начнутся в 17:00.