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Русин - в запасе, Кухаревич - вне заявки. Известны стартовые составы на матчи Чемпионшипа
Надеемся Назарий выйдет во втором тайме
Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий
Украинский нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч 35-го тура Чемпионшипа с "Норвичем". Футболист оказался в запасе.
Our team to take on Norwich! ????#SAFC | #NORSUN pic.twitter.com/xrkTIsWGAZ— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 2, 2024
Нападающий "Суонси" Николай Кухаревич не попал в заявку команды на игру против "Блэкберна". Причины пока неизвестны.
⚠️ ???????????????????????????????? ???????? ⚠️— Swansea City AFC (@SwansOfficial) March 2, 2024
Here's how the #Swans line up for this afternoon's @SkyBetChamp fixture ???? @Rovers.
Brought to you in partnership with @the_lcvgroup. pic.twitter.com/mhi1q2QR7i
Матчи "Норвич" - "Сандерленд" и "Суонси" - "Блэкберн" начнутся в 17:00.
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