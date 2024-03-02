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Русин - в запасе, Кухаревич - вне заявки. Известны стартовые составы на матчи Чемпионшипа

Англия

Надеемся Назарий выйдет во втором тайме

Русин - в запасе, Кухаревич - вне заявки. Известны стартовые составы на матчи Чемпионшипа

Фото: SunderlandAFC/Автор - невідомий

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Украинский нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч 35-го тура Чемпионшипа с "Норвичем". Футболист оказался в запасе.

Нападающий "Суонси" Николай Кухаревич не попал в заявку команды на игру против "Блэкберна". Причины пока неизвестны.

Матчи "Норвич" - "Сандерленд" и "Суонси" - "Блэкберн" начнутся в 17:00.

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Сандерленд Назарий Русин Суонси Николай Кухаревич
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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