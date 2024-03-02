АПЛ. Брентфорд – Челси 2:2. Ожидаемо неприятный подарок на день рождения Почеттино

Маурисио Почеттино, которому сегодня исполняется 52 года, в свой день рождения решил не принимать подарки, а сам сделал подарок своему оппоненту, когда выбрал на этот матч необычную схему с тремя центральными защитниками. Именно таким образом аргентинский специалист хотел переиграть своего оппонента Томаса Франка, просто отзеркалив схему "Брентфорда".

В такой формации не нашлось места для Михаила Мудрика, который неплохо проявил себя в прошлой игре, поэтому украинец снова начал матч на скамейке запасных, но что же мы увидели непосредственно на поле.

Достаточно скучный первый тайм в исполнении обеих команд и, как ни странно, особенно это касалось "Челси", которые по-настоящему включились игру только после 30-й минуты. Такой медленный старт можно списать на усталость, ведь из матча в матч у команды Почеттино выходят практически одни и те же игроки, а недавний расклад был достаточно насыщенным. У "пчел" также были проблемы, но не столько с усталостью, как с потерей основных защитников, в частности не смог сыграть Бен Ми и отсутствие лидера обороны чувствовалось.

Мало что смогли создать хозяева у ворот Петровича в первом тайме, правда к его воротам подходы все же были, но острее оказались игроки "Челси", которые хоть и проснулись с опозданием, но лучше и быстрее комбинировали. В первом моменте Николя Джексон по сути вышел на свидание с Флеккеном, обошел голкипера и очень слабо покатил круглого в ворота, правда Коллинз успел вернуться и легко ликвидировать угрозу. А через несколько минут сенегалец уже не промахнулся. Идеально вырезанная подача от Мало Гюсто и Джексон головой переправил мяч в сетку ворот. 1:0.

С такими итогами команды и покинули поле после свистка на перерыв, "Брентфорд" не успел ожить после пропущенного гола. Зато команда ожила уже во втором тайме. Разговор с Томасом Франком не прошел даром. Уже в начале второй половины встречи Тоуни запустил подачу в штрафную, где удар Регилона заблокировали, но на добивании первым успел Мадс Рорслев, поэтому 1:1 и веселье только началось.

Впоследствии команда Томаса Франка едва не забила сразу и второй. Витали Янельт классный ударом из-за пределов штрафной площадки попал в штангу, Петрович лишь провожал этот мяч своим взглядом. "Челси" явно поплыл и нужно было находить какой-то способ вернуться в игру. И они его нашли, снова забрав мяч под свой контроль. В одной из атак они вышли фактически 4 в 1, но Коул Палмер после прострела от Гюсто с убойной позиции пробил мимо ворот. Вот такое точно надо забивать.

Как мы все прекрасно знаем, не забиваешь ты — забивают тебе. В одной из классных атак "Брентфорд" полетел по левому флангу и Регилон подал в штрафную площадку. Этот мяч как будто выбили, но успел дотянуться и поднять его вверх Франк Оньека, а Йоанн Висса не придумал ничего лучше, как в падении через себя пробить по воротам. И как же красиво это у него получилось. Удар точно в ближний угол и команда Томаса Франка уже впереди.

Сразу после этого гола Почеттино выпустил на поле Михаила Мудрика вместо Энцо Фернандеса. Команда вернулась к своей привычной схеме 4-2-3-1 и Михаил играл на позиции левого вингера. Вот только замена была поздней, ведь все, что происходило дальше, никак иначе как "хаосом" назвать невозможно. Регилон ударом головой снова попал в стойку, хотя мог снимать все вопросы по поводу победителя этой встречи.

Зря все-таки "пчелы" начали заниматься расточительством, поскольку после одного из угловых Коул Палмер нашел в штрафной площадке Акселя Дисаси идеальной подачей и это 2:2. Французский защитник извинился за свою ошибку при первом пропущенном голе и оставалось еще несколько интересных минут до конца встречи.

На 88-й минуте мы наконец увидели обоих украинцев одновременно на поле, ведь Егор Ярмолюк заменил Витали Янельта. Жаль, что наш соотечественник получил так мало времени для того, чтобы себя проявить. Ни одна из команд не смогла взять на себя инициативу на последних минутах, поэтому пришлось соглашаться на ничью.

Почеттино стоял и не знал, что делать на фоне того, как болельщики на стадионе пели: "F*ck off, Mauricio". Это далеко не лучший день рождения в жизни аргентинца и после очередной потери очков в чемпионате давление продолжает расти. Его команда провела неуверенный первый тайм, ужасный второй и была близка к поражению. Браво "Брентфорду", который сумел вернуться в игру после пропущенного гола, ребята Томаса Франка точно могут быть довольны своей работой, вот только результат для них мог быть лучше.

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Брентфорд" — "Челси" 2:2

Голы: Рорслев (50), Висса (69) — Джексон (35), Дисаси (83)

"Брентфорд": Флеккен — Занка, Айер, Коллинз — Рорслев, Оньека (Йенсен, 77), Норгор, Янельт (Ярмолюк, 88), Регилон — Тоуни, Висса (Мопе, 88)

"Челси": Петрович — Дисаси, Чалоба, Колвилл (Стерлинг, 79) — Гюсто, Галлахер, Кайседо, Фернандес (Мудрик, 71), Чилуэлл — Палмер, Джексон

Предупреждения: Янельт (57), Оньека (73), Занка (90+1) — Галлахер (38)