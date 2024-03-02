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АПЛ. Результативная ошибка Миколенко, камбэк Тоттенхэма, зеркальные победы Фулхэма и Ньюкасла

Англия
Обновлено

О четырех матчах 27-го тура чемпионата Англии, которые попали в слот 17:00

АПЛ. Результативная ошибка Миколенко, камбэк Тоттенхэма, зеркальные победы Фулхэма и Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" – "Вест Хэм" 1:3

Голы: Бету (56) – Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+6)

На 45-й минуте Бету не реализовал пенальти

Интересный матч, равная игра, очень много моментов тащили вратари – Пикфорд и Ареоля. Альфонс даже отбил пенальти в исполнении Бету. Тем не менее, в компенсированное время "Эвертон" треснул и дал слабину. Переломный гол из-под Миколенко забил Соучек. Кудус навесил на дальнюю штангу, где Виталий не заблокировал нацеленный удар Томаша. При этом нужно понимать, что кучу своих шансов после перерыва "ириски" не реализовали.

"Фулхэм" – "Брайтон" 3:0

Голы: Уилсон (21), Мунис (32), Траоре (90+1)

"Дачники" реализовали свое преимущество к экватору первого тайма, а уже в компенсированные к основному времени матча минуты поставили жирную точку. После перерыва Де Дзерби старался повлиять на игру заменами и тактическими перестановками, но "Фулхэм" не только выстоял, а еще и довел поединок до разгрома "Брайтона".

"Ньюкасл" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Исак (14), Гордон (33), Ливраменто (90+2)

В схожем ключе победили и "сороки". Тоже забили два гола до перерыва, а под занавес встречи вбили последний гвоздь в крышку гроба соперника. Правда, если у "Брайтона" в матче с "Фулхэмом" действительно были шансы за что-то зацепиться, то у "Вулверхэмптона" на "Сент-Джеймс Парк" – точно нет.

"Тоттенхэм" – "Кристал Пэлас" 3:1

Голы: Вернер (77), Ромеро (80), Сон (88) – Эзе (59)

На перерыв команды ушли с нулями на табло. Зато во втором тайме болельщики увидели аж четыре гола. Подопечные Постекоглу пропустили первыми. Впрочем, на финальном отрезке матча "шпорам" удалось оформить камбэк. Начал его Джонсон, отвоевав мяч на фланге и прострелив на Вернера, это первый гол немца за лондонцев. Ромеро вырвал победу, а Сон ее, с еще одного ассиста Джонсона, констатировал.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Вулверхэмптон Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Виталий Миколенко
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.03.2024 в 19:34
АПЛ. Результативна помилка Миколенка, камбек Тоттенгема, дзеркальні перемоги Фулхема та Ньюкасла (с) тоттенГем/фулХем - ???
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.03.2024 в 19:34
АПЛ. Результативна помилка Миколенка, камбек Тоттенгема, дзеркальні перемоги Фулхема та Ньюкасла (с) тоттенГем/фулХем - ???
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