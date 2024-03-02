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Стали известны оценки украинцев за матчи 27-го тура АПЛ

Англия
Обновлено

Все сыграли одинаково

Стали известны оценки украинцев за матчи 27-го тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершилось большинство матчей 27-го тура АПЛ. В 2-х из них принимали участие украинцы.

В поединке "Брентфорд" - "Челси" (2:2) за хозяев на 87-й минуте вышел Егор Ярмолюк. За 10 минут игрового времени полузащитник 10 раз коснулся мяча, отдал 4 паса (3 точных), заблокировал 1 удар и дважды потерял владение мячом. Статистически-аналитические порталы поставили Егору посредственные оценки - 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

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Со стороны "синих", в этом же матче, выступал Михаил Мудрик. Он вышел со скамейки запасных на 71-й минуте игры. К тому времени "Челси" проигрывал, но в конце матча сравнял счет благодаря голу Дисаси. Михаил 8 раз прикоснулся к мячу, отдал 5 точных пасов, выиграл 2 единоборства из 3-х, заработал на себе нарушение и дважды потерял владение кожаным. Статистики выставили Мудрику идентичные оценки с Ярмолюком - 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

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В параллельной игре между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" (1:3) принимал участие Виталий Миколенко. Защитник ливерпульцев отыграл полный поединок. В его активе: 1 вынос мяча, 1 отбор, 5 выигранных единоборств (из 9-ти), 1 заработанный штрафной, 80% точных пасов, 3 удачных лонгбола (из 6-ти), 3 безуспешные подачи с фланга в штрафную, 2 заблокированных удара. Но был и негатив: 16 потерь и гол Соучека, который тот забил из-под Миколенко. Статистические порталы оценили игру украинца в не очень высокие баллы - 6,1 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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