Стали известны оценки украинцев за матчи 27-го тура АПЛ

Завершилось большинство матчей 27-го тура АПЛ. В 2-х из них принимали участие украинцы.

В поединке "Брентфорд" - "Челси" (2:2) за хозяев на 87-й минуте вышел Егор Ярмолюк. За 10 минут игрового времени полузащитник 10 раз коснулся мяча, отдал 4 паса (3 точных), заблокировал 1 удар и дважды потерял владение мячом. Статистически-аналитические порталы поставили Егору посредственные оценки - 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Со стороны "синих", в этом же матче, выступал Михаил Мудрик. Он вышел со скамейки запасных на 71-й минуте игры. К тому времени "Челси" проигрывал, но в конце матча сравнял счет благодаря голу Дисаси. Михаил 8 раз прикоснулся к мячу, отдал 5 точных пасов, выиграл 2 единоборства из 3-х, заработал на себе нарушение и дважды потерял владение кожаным. Статистики выставили Мудрику идентичные оценки с Ярмолюком - 6,1 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).

Читайте также Почеттино: Игроки Челси научились понимать друг друга

В параллельной игре между "Эвертоном" и "Вест Хэмом" (1:3) принимал участие Виталий Миколенко. Защитник ливерпульцев отыграл полный поединок. В его активе: 1 вынос мяча, 1 отбор, 5 выигранных единоборств (из 9-ти), 1 заработанный штрафной, 80% точных пасов, 3 удачных лонгбола (из 6-ти), 3 безуспешные подачи с фланга в штрафную, 2 заблокированных удара. Но был и негатив: 16 потерь и гол Соучека, который тот забил из-под Миколенко. Статистические порталы оценили игру украинца в не очень высокие баллы - 6,1 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).