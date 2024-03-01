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Почеттино: Игроки Челси научились понимать друг друга
Главный тренер "синих" выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался накануне поединка против "Брентфорда".
"Игроки научились понимать друг друга, это самое главное. Через семь-восемь месяцев мы уже знаем профиль игроков, как они себя ведут.
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Но для них важно знать друг друга, знать, как они будут вести себя под сильным давлением и стрессом".
Подопечные Почеттино сыграют завтра, 2 марта, на выезде против "Брентфорда". Начало - в 16:00.
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Источник:breaking news
Опубликовал: Екатерина Власова
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