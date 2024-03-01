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Почеттино: Игроки Челси научились понимать друг друга

Англия
Обновлено

Главный тренер "синих" выступил на пресс-конференции

Почеттино: Игроки Челси научились понимать друг друга

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино высказался накануне поединка против "Брентфорда".

"Игроки научились понимать друг друга, это самое главное. Через семь-восемь месяцев мы уже знаем профиль игроков, как они себя ведут.

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Но для них важно знать друг друга, знать, как они будут вести себя под сильным давлением и стрессом".

Подопечные Почеттино сыграют завтра, 2 марта, на выезде против "Брентфорда". Начало - в 16:00.

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Источник:
breaking news
Опубликовал: Екатерина Власова
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