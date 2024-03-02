Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команды Пепа Гвардиолы и Эрика тен Хага решают совершенно разные турнирные задачи, одни борются за чемпионство, а другие за зону в топ-4, по крайней мере в теории. В матче первого круга Холанд и компания не оставили и живого места от своих соперников.

Увидим ли мы повторение того матча? Возможно, тен Хаг подготовил для нас несколько сюрпризов? Скоро узнаем!

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по киевскому времени в воскресенье, 3 марта.

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