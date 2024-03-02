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Ириски треснули в компенсированное время. Эвертон - Вест Хэм 1:3. Видеообзор матча

Англия

Эвертон - Вест Хэм ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ириски треснули в компенсированное время. Эвертон - Вест Хэм 1:3. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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"Ириски" не смогли удержать ничейный результат в матче с "Вест Хэмом", хотя были близки к этому. Переломный гол из-под Миколенко забил Соучек. Кудус навесил на дальнюю штангу, где Виталий не заблокировал нацеленный удар Томаша.

Коллектив Дайча имел все шансы, чтобы забрать хоть какие-то баллы из домашнего поединка, однако реализация подвела.

АПЛ, 27-й тур
"Эвертон" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Бету (56) - Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+6)
На 45-й минуте Бету не реализовал пенальти

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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