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Ириски треснули в компенсированное время. Эвертон - Вест Хэм 1:3. Видеообзор матча
Эвертон - Вест Хэм ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 02.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Ириски" не смогли удержать ничейный результат в матче с "Вест Хэмом", хотя были близки к этому. Переломный гол из-под Миколенко забил Соучек. Кудус навесил на дальнюю штангу, где Виталий не заблокировал нацеленный удар Томаша.
Коллектив Дайча имел все шансы, чтобы забрать хоть какие-то баллы из домашнего поединка, однако реализация подвела.
АПЛ, 27-й тур
"Эвертон" - "Вест Хэм" 1:3
Голы: Бету (56) - Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+6)
На 45-й минуте Бету не реализовал пенальти
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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