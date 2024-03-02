Ириски треснули в компенсированное время. Эвертон - Вест Хэм 1:3. Видеообзор матча

"Ириски" не смогли удержать ничейный результат в матче с "Вест Хэмом", хотя были близки к этому. Переломный гол из-под Миколенко забил Соучек. Кудус навесил на дальнюю штангу, где Виталий не заблокировал нацеленный удар Томаша.

Коллектив Дайча имел все шансы, чтобы забрать хоть какие-то баллы из домашнего поединка, однако реализация подвела.

АПЛ, 27-й тур

"Эвертон" - "Вест Хэм" 1:3

Голы: Бету (56) - Зума (62), Соучек (90+1), Альварес (90+6)

На 45-й минуте Бету не реализовал пенальти