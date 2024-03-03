Победный мяч на 89-й минуте. Лутон – Астон Вилла 2:3. Видео голов и обзор матча

В поединке 27 тура АПЛ "Лутон" встречался с "Астон Виллой". "Львы" благодаря дублю Воткинса в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество, однако в середине второй половины встречи "шляпники" отквитали себе два гола. Правда, на 89 минуте "Вилла" все-таки вырвала победу благодаря голу Диня, отличившемуся впервые в этом сезоне.

"Лутон" - "Астон Вилла" 2:3

Голы: Чонг 66, Моррис 72 – Воткинс 24, 38, Динь 89