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Бернли - Борнмут: Просмотр Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Англия
Обновлено

Начало в 15:00

Бернли - Борнмут: Просмотр Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Фото: пресслужби ФК "Борнмут"

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 27-го тура АПЛ "Бернли" у себя дома примет "Борнмут". "Борнмут" держится на 19 строчке в турнирной таблице, а вот "Бернли" в шаге от того, чтобы оказаться на последней строчке в чемпионате Англии.

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Напомним, что за "Борнмут" играет Илья Забарный. В этом сезоне Илья провел 30 поединков за "Борнмут". Голевыми действиями не отличился, увидим, изменится ли этот показатель в сегодняшнем матче.

Английская премьер-лига. "Бернли" - "Борнмут"
3 марта, 15:00
Прямая трансляция: Setanta Sports

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Прямая трансляция: Бернли – Борнмут
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