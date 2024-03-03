Бернли - Борнмут: Просмотр Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии

Сегодня в рамках 27-го тура АПЛ "Бернли" у себя дома примет "Борнмут". "Борнмут" держится на 19 строчке в турнирной таблице, а вот "Бернли" в шаге от того, чтобы оказаться на последней строчке в чемпионате Англии.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что за "Борнмут" играет Илья Забарный. В этом сезоне Илья провел 30 поединков за "Борнмут". Голевыми действиями не отличился, увидим, изменится ли этот показатель в сегодняшнем матче.

Английская премьер-лига. "Бернли" - "Борнмут"

3 марта, 15:00

Прямая трансляция: Setanta Sports