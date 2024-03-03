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АПЛ. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1. У хозяев больше голов, чем у гостей ударов

Англия
Обновлено

Камбек "горожан" был лишь вопросом времени

АПЛ. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1. У хозяев больше голов, чем у гостей ударов

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Два выстрела за 100 минут с учетом компенсированного времени от "Манчестер Юнайтед". Трудно с такими игровыми "достижениями" на что-то надеяться против действующего чемпиона Англии на его же поле.

Но счет открыли все-таки "манкунианцы". Рашфорд был ранее известен тем, что часто забивал командам из Большой шестерки. Сегодня он подтвердил это реноме пушечным выстрелом. На восьмой минуте Маркус получил передачу от Фернандеша и с метров 25 уперел под перекладину. Мяч от каркаса ворот залетел в сетку. Красота, ничего не скажешь.

Но вот игру МЮ в общем красивой не назовешь. “Манкунианцы” полностью отдали контроль мячу сопернику и постоянно страдали от его атак. На 14 и 19 минутах у Фодена было два шанса отличиться – прекрасную игру демонстрировал Онана. Гости, как это положено в таких случаях, надеялись на контратаки. В одной из них на 23 минуте у того же Рашфорда была достаточно хорошая позиция для удара. Только он не попал по мячу, да еще и завалился на газон.

18 раз в общей сложности до перерыва пробили хозяева. Еще можно вспомнить сейв Онана после удара Родри с линии штрафной или убийственный момент, который не реализовавший Холанд – ударил головой с нескольких метров выше ворот.

Во втором тайме количество выстрелов от МС уменьшилось, а вот их качество – увеличилось. Первый гол "горожане" забили благодаря индивидуальному мастерству Фодена. Он принял мяч от Родри, подобрал себе под левую и попал из пределов штрафной точно в девятку.

Вязкая была игра, особенно в центре поля. Гвардиола произвел всего одну замену, в то время как тен Хаг – три. Однако именно испанский тренер угадал с джокером. На 80-й минуте Альварес, вышедший со скамьи для запасных, стал ассистентом для Фодена. Фил оформил дубль после стеночки с аргентинцем.

Шансов отыграть у гостей вообще не было. Скорее им желательно было не пропустить еще – тот же Варан сегодня над этим очень плодотворно и качественно работал. Но на 90+1 минуте свое слово сказал Холанд. После обрезки Амрабата-Каземиро Родри отдал пас на ход Эрлингу – тот свой шанс реализовал ударом под штангу.

Заслуженная, закономерная, логичная и еще миллион схожих эпитетов победа. МЮ не наработал даже один зачетный пункт. Гости заработали разве что очередную порцию хетта от всех, кому не лень поливать грязью команду. Хотя и моментами в обороне играли очень неплохо. Но результат – на табло.

"Юнайтед" находится в 11 очках от зоны Лиги чемпионов. Скорее всего, об этой цели команде тен Хага нужно забыть. А вот “Сити” продолжает преследовать “Ливерпуль” – к подопечным Клоппа один зачетный пункт. Борьба продолжается.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Фоден 56, 80, Холанд 90+1 – Рашфорд 8

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунс, Диаш, Аке – Родри, Силва – Фоден (Бобб 90+7), де Брюйне, Доку (Альварес 59) – Холанд

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Варан, Эванс (Камбвала 69), Линделоф – Мейну (Амрабат 82), Каземиро, Мактоминей – Фернандеш, Гарначо (Форсон 82) – Рашфорд (Антони 75)

Предупреждения: тен Хаг 57 (за пределами поля), Варан 68

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.03.2024 в 20:34
Велики гроші перемагають Раніш недолюблював Доку, що він витісняв Гриліша, а тепер бачу що Жеремі бігунок, що спричиняє трошки хаосу! Проте сильних команд у нього нічого не виходить! Фоден - МОЛОДЕЦЬ, а Ґоланд "криволапе" с пару метрів у ворота влучити не зміг Щось цього сезону Е́рлінг "барахлит" та половину м'ячів Брауту забивати залишає! PS Наступної неділі буде вирішальна битва за чемпіонство!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
03.03.2024 в 20:34
Велики гроші перемагають Раніш недолюблював Доку, що він витісняв Гриліша, а тепер бачу що Жеремі бігунок, що спричиняє трошки хаосу! Проте сильних команд у нього нічого не виходить! Фоден - МОЛОДЕЦЬ, а Ґоланд "криволапе" с пару метрів у ворота влучити не зміг Щось цього сезону Е́рлінг "барахлит" та половину м'ячів Брауту забивати залишає! PS Наступної неділі буде вирішальна битва за чемпіонство!
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PiterCantrope (Франківськ)
03.03.2024 в 20:41
За останні років 8 Юнайтед більше витратив на трансфери і зарплати, ніж Сіті. Просто Пеп може, от і весь секрет.
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