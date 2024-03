АПЛ. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1. У хозяев больше голов, чем у гостей ударов

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Два выстрела за 100 минут с учетом компенсированного времени от "Манчестер Юнайтед". Трудно с такими игровыми "достижениями" на что-то надеяться против действующего чемпиона Англии на его же поле.

Но счет открыли все-таки "манкунианцы". Рашфорд был ранее известен тем, что часто забивал командам из Большой шестерки. Сегодня он подтвердил это реноме пушечным выстрелом. На восьмой минуте Маркус получил передачу от Фернандеша и с метров 25 уперел под перекладину. Мяч от каркаса ворот залетел в сетку. Красота, ничего не скажешь.

Но вот игру МЮ в общем красивой не назовешь. “Манкунианцы” полностью отдали контроль мячу сопернику и постоянно страдали от его атак. На 14 и 19 минутах у Фодена было два шанса отличиться – прекрасную игру демонстрировал Онана. Гости, как это положено в таких случаях, надеялись на контратаки. В одной из них на 23 минуте у того же Рашфорда была достаточно хорошая позиция для удара. Только он не попал по мячу, да еще и завалился на газон.

18 раз в общей сложности до перерыва пробили хозяева. Еще можно вспомнить сейв Онана после удара Родри с линии штрафной или убийственный момент, который не реализовавший Холанд – ударил головой с нескольких метров выше ворот.

How big a miss could this prove to be from Erling Haaland... ????#MCIMUN pic.twitter.com/J7k4KR7rJb