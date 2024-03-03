Казалось, что будет бой. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1. Видеообзор матча

Центральный матч 27-го тура между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" прошел под флагом манчестерского дерби. В начале поединка Рашфорд бешеным ударом вывел "манкунианцев" вперед. И после первого тайма показалось, что гости смогут дать бой, учитывая невезение атакующего звена "горожан". Однако второй тайм начался и все стало на свои места. Фоден оформил дубль, а Холанд реабилитировался за ранее упущенный момент.

Подопечные Гвардиолы продолжают борьбу за чемпионство, а Эрик тен Хаг неторопливо шагает в зоне Лиги Конференций.

Английская Премьер-лига, 27 тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Голы: Фоден 56, 80, Холанд 90+1 - Рашфорд 8