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Гари Невилл: Арсенал и Ливерпуль должны обыграть Сити, чтобы бороться за АПЛ

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Совет от легенды МЮ

Гари Невилл: Арсенал и Ливерпуль должны обыграть Сити, чтобы бороться за АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Sky Sports Гари Невилл предоставил свои расклады в чемпионской гонке за трофей английской Премьер-лиги.

"У "Ливерпуля" есть динамика и энергия, а также фактор Клоппа. "Арсенал" на данный момент — лучшая команда в обороне, и теперь они начали набирать обороты в атаке. У "Сити" больше всего опыта. У всех троих что-то есть.

Я не могу дождаться следующих двух игр. Тогда мы действительно узнаем, что представляют собой эти команды. "Сити" — это как барометр, его надо сбить с вершины. Вы должны их победить, если вы также конкурируете за титул. Не нужно думать, что они где-то потеряют очки", - цитирует Невилла The Standard.

Напомним, оба матча со своими главными конкурентами "Манчестер Сити" проведёт в этом месяце - 10-го числа "горожане" отправятся в гости к "Ливерпулю", а 31-го примут дома лондонский "Арсенал".

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Гари Невилл Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Александр Бураков
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