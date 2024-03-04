Гари Невилл: Арсенал и Ливерпуль должны обыграть Сити, чтобы бороться за АПЛ

Экс-игрок сборной Англии и "Манчестер Юнайтед", а ныне футбольный эксперт Sky Sports Гари Невилл предоставил свои расклады в чемпионской гонке за трофей английской Премьер-лиги.

"У "Ливерпуля" есть динамика и энергия, а также фактор Клоппа. "Арсенал" на данный момент — лучшая команда в обороне, и теперь они начали набирать обороты в атаке. У "Сити" больше всего опыта. У всех троих что-то есть.

Я не могу дождаться следующих двух игр. Тогда мы действительно узнаем, что представляют собой эти команды. "Сити" — это как барометр, его надо сбить с вершины. Вы должны их победить, если вы также конкурируете за титул. Не нужно думать, что они где-то потеряют очки", - цитирует Невилла The Standard.