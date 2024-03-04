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Рой Кин: У МЮ 11 поражений в чемпионате, есть много вопросов к этой команде и к тен Хагу
Ирландец недоволен выступлениями манкунианцев в нынешнем сезоне
The Empire of the Kop
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин прокомментировал поражение бывшей команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (1:3).
"Они проиграли 11 игр чемпионата. Это пугающая статистика, если учесть, где находится "Юнайтед". Они слишком много пропускают в проигранных матчах.
Если на прошлой неделе им немного не хватило с "Фулхэмом", то в последние 20–25 минут против "Сити" играли мужчины против мальчиков. В ворота "МЮ" могло залететь четыре или пять голов. Есть много вопросов к этой команде и, к сожалению, к тренеру", - приводит слова Кина Mirror.
"Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 27 сыгранных туров, имея в своём активе 44 очка.
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