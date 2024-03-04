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Ньюкасл хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков команды

Англия

Продолжаются переговоры

Ньюкасл хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков команды

Новина українською

"Ньюкасл" намерен продлить соглашение с центральным полузащитником Жоэлинтоном.

По информации издания Telegraph Football, англичане уже начал переговоры с игроком относительно нового контракта. Вероятно, 27-летний бразилец останется в своем клубе.

Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Telegraph Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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