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Ньюкасл хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков команды
Продолжаются переговоры
"Ньюкасл" намерен продлить соглашение с центральным полузащитником Жоэлинтоном.
По информации издания Telegraph Football, англичане уже начал переговоры с игроком относительно нового контракта. Вероятно, 27-летний бразилец останется в своем клубе.
Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Telegraph Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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