Ньюкасл хочет продлить контракт с одним из ключевых игроков команды

"Ньюкасл" намерен продлить соглашение с центральным полузащитником Жоэлинтоном.

По информации издания Telegraph Football, англичане уже начал переговоры с игроком относительно нового контракта. Вероятно, 27-летний бразилец останется в своем клубе.

Жоэлинтон в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 16 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.