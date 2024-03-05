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Анри: Зимой говорили о покупке нападающего для Арсенала, но им надо было лишь реализовывать моменты

Англия

Комментарий легенды канониров

Анри: Зимой говорили о покупке нападающего для Арсенала, но им надо было лишь реализовывать моменты

NBC Sports

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Бывший игрок лондонского "Арсенала" Тьерри Анри высказался об игре команды и потенциальной необходимости покупки ещё одного нападающего после победы "канониров" над "Шеффилдом" (6:0) в чемпионате Англии.

"Арсенал" не пропустил, голы забивали разные игроки, и при этом команда продолжала играть так, как того хочет Артета.

В январе обсуждалась необходимость покупки нападающего, все говоряли, что они должны это сделать, но нет - они должны реализовать свои моменты.

Собираются ли они летом приобрести сильного нападающего? Это другой разговор. Но то, как "Арсенал" играет на данный момент - это превосходно. Однако, если я не увижу их с трофеем в конце сезона с трофеем в руке, я не смогу особо радоваться", - цитирует француза BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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