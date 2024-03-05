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Холанд рассказал о своем будущем в Манчестер Сити

Англия

Я счастлив в Сити (с)

Холанд рассказал о своем будущем в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

Новина українською

Эрлинг Холанд, нападающий "Манчестер Сити", прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я счастлив в Сити и со всеми людьми, которые меня окружают - тренером, правлением, директорами... Но я так говорю сейчас: никогда не знаешь, что будет завтра, но я доволен".

Напомним, что завтра, 6 марта "Манчестер Сити" в рамках Лиги Чемпионов сыграет против "Копенгагена". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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