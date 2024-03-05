Холанд рассказал о своем будущем в Манчестер Сити

Эрлинг Холанд, нападающий "Манчестер Сити", прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я счастлив в Сити и со всеми людьми, которые меня окружают - тренером, правлением, директорами... Но я так говорю сейчас: никогда не знаешь, что будет завтра, но я доволен".