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Холанд: Мне 23 года, я выиграл все
Форвард Манчестер Сити стремится к новым победам
Getty Images / Global Images Ukraine
Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о своих победах.
Мне 23 года, я выиграл все, и я почувствовал вкус победы, как это - побеждать, и работаю именно тогда, когда чувствую это. Так что да, я просто хочу выиграть снова!"
Напомним, что завтра, 6 марта "Манчестер Сити" в рамках Лиги Чемпионов сыграет против "Копенгагена". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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