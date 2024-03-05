Холанд: Мне 23 года, я выиграл все

Бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал о своих победах.

Мне 23 года, я выиграл все, и я почувствовал вкус победы, как это - побеждать, и работаю именно тогда, когда чувствую это. Так что да, я просто хочу выиграть снова!"