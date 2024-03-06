Очередной конкурент для Мудрика? Челси нацелился на звезду Атлетика

Левый вингер "Атлетика" Нико Уильямс находится в поле зрения "Челси", сообщает The Telegraph.

По данным источника, руководство лондонского клуба уже начало составлять планы на летнее трансферное окно. Несмотря на то, что основным приоритетом для "синих" является центральный нападающий, в стане "Челси" впечатлены прогрессом Уильямса.

В контракте 21-летнего футболиста с "Атлетиком" указан пункт об отступных в размере 45 миллионов евро. "Челси" готов заплатить требуемую сумму, однако клуб смущает зарплата Уильямса, которая превышает 115 тысяч евро в неделю.