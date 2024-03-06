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Гвардиола: Успехи Сити были бы невозможны без Родри

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Гвардиола: Успехи Сити были бы невозможны без Родри

Football London

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о большой значимости полузащитника Родри Эрнандеса в игре команды.

"Родри всегда играет в опорной зоне, поэтому у него нет таких ярких качеств, как у "10-ки" или центрального нападающего, но в то же время он решающий игрок на поле.

Все успехи, которых мы добились в последние годы, особенно в прошлом сезоне - невозможны без Родри. Он находится на том же уровне, что и Холанд, но не забивает столько голов, сколько забивает Эрлинг.

Есть игроки, влияние которых в команде невероятно велико. Если вы скажете, что Родри является одним из лучших игроков сезона - я соглашусь. Так же как и насчёт Фодена", - приводит слова испанца TNT Sports.

Действующее трудовое соглашение "Родри" с "Сити" рассчитано до конца июня 2027 года.

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Манчестер Сити Родри Гвардиола
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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