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Беспроигрышная серия Ман Сити с Родри в составе достигла 60 матчей - впереди игра с Ливерпулем в АПЛ
Прервётся ли в воскресенье уникальная серия?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри довел свою беспроигрышную серию до юбилейной отметки.
Ответный матч против "Копенгагена" (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для испанского хавбека 60-м по счёту в этой серии.
В нынешнем сезоне "Сити" проиграл в четырёх матчах, и ни в одном из них Родри не появился на поле.
Следующий матч "горожане" проведут на "Энфилде" с "Ливерпулем" в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.
???? Rodri is now unbeaten in his last 6️⃣0️⃣ matches in all competitions.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 7, 2024
It’s the most ever for a player in Premier League history.
Next up: Liverpool-Man City, Sunday. pic.twitter.com/LGlVCN9WSl
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