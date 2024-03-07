Беспроигрышная серия Ман Сити с Родри в составе достигла 60 матчей - впереди игра с Ливерпулем в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри довел свою беспроигрышную серию до юбилейной отметки.

Ответный матч против "Копенгагена" (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для испанского хавбека 60-м по счёту в этой серии.

В нынешнем сезоне "Сити" проиграл в четырёх матчах, и ни в одном из них Родри не появился на поле.

Следующий матч "горожане" проведут на "Энфилде" с "Ливерпулем" в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги.