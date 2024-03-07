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Почеттино: Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков

Англия

Наставник лондонцев не живёт в иллюзиях

Почеттино: Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино оценил нынешнее положение, в котором оказался клуб.

"Не на что жаловаться или что-то говорить. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков. Нам нужно принять это.

Мы должны постараться улучшить свою игру и результаты. Нам нужны наши болельщики. Надеюсь, в понедельник они нас поддержат", - цитирует аргентинца журналист Фабрицио Романо.

После 27 туров "Челси" находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч в АПЛ "синие" проведут 11-го марта против "Ньюкасла".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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