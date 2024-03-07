Почеттино: Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков

Главный тренер лондонского "Челси" Маурисио Почеттино оценил нынешнее положение, в котором оказался клуб.

"Не на что жаловаться или что-то говорить. Мы полностью понимаем ситуацию и разочарование болельщиков. Нам нужно принять это.

Мы должны постараться улучшить свою игру и результаты. Нам нужны наши болельщики. Надеюсь, в понедельник они нас поддержат", - цитирует аргентинца журналист Фабрицио Романо.