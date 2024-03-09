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Эрик тен Хаг: Мы движемся в правильном направлении

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О проценте побед

Эрик тен Хаг: Мы движемся в правильном направлении

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал информацию о том, что в 100 матчах при его руководстве "МЮ" одержали 60% побед, тем самым превзойдя показатели Юргена Клоппа и Микеля Артеты.

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"Это (процент побед) говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Представьте, если у нас было гораздо больше доступных игроков, и не так много неудач и травм, ми з легкостью могли достичь 75 побед, и это говорит о светлом будущем этой команды", — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в Английской премьер-лиге, с 44 набранными очками. Сегодня "МЮ" сыграет против "Эвертона" в 14:30.

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Источник:
Manchester Erevening News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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