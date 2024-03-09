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Манчестер Юнайтед - Эвертон: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: twitter.com/ManUtd
9 марта программу 28-го тура АПЛ 2023/24 открывает матч на "Олд Траффорде", где "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Эвертон". Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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