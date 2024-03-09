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Русин - на замене в игре против Саутгемптона

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Русин - на замене в игре против Саутгемптона

Фото: SunderlandAFC

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Нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч с "Саутгемптоном". Футболист начнет матч со скамейки запасных.

Последний раз украинец забивал 4-го февраля в ворота "Мидлсбро". Последние 2 матча выходил на поле с замены.

Матч 37-го тура Чемпионшипа "Саутгемптон" - "Сандерленд" начнется в 17:00.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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