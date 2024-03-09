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Русин - на замене в игре против Саутгемптона
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Фото: SunderlandAFC
Нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч с "Саутгемптоном". Футболист начнет матч со скамейки запасных.
Последний раз украинец забивал 4-го февраля в ворота "Мидлсбро". Последние 2 матча выходил на поле с замены.
Mike Dodds' starting XI to take on Southampton! ????#SAFC | #SOUSUN pic.twitter.com/V2EUGNDaUO— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) March 9, 2024
Матч 37-го тура Чемпионшипа "Саутгемптон" - "Сандерленд" начнется в 17:00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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