Русин - на замене в игре против Саутгемптона

Нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч с "Саутгемптоном". Футболист начнет матч со скамейки запасных.

Последний раз украинец забивал 4-го февраля в ворота "Мидлсбро". Последние 2 матча выходил на поле с замены.

Матч 37-го тура Чемпионшипа "Саутгемптон" - "Сандерленд" начнется в 17:00.