Русин - на замене в игре против Саутгемптона

Нападающий Назарий Русин не попал в стартовый состав "Сандерленда" на матч с "Саутгемптоном". Футболист начнет матч со скамейки запасных.

Последний раз украинец забивал 4-го февраля в ворота "Мидлсбро". Последние 2 матча выходил на поле с замены.

Mike Dodds' starting XI to take on Southampton! ????#SAFC | #SOUSUN pic.twitter.com/V2EUGNDaUO