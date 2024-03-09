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Рекорды манкунианцев, слабость ирисок. Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0. Видеообзор матча

Англия

Манчестер Юнайтед - Эвертон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Рекорды манкунианцев, слабость ирисок. Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Эвертон" впервые в истории не смог выиграть ни одну из первых восьми игр чемпионата в начале календарного года. Кроме того "МЮ" стал их сильнейшим соперником. "Красные дьяволы" одержали 41-ю победу над "ирисками", что стало рекордом, среди всех очных встреч между командами.

Лидером матча стал Гарначо, который заработал два пенальти. 11-метровые удачно реализовали Фернандеш и Рашфорд. Ну а Миколенко впервые за долгое время не сыграл полный поединок и получил худшую оценку за "ирисок".

Команда Шона Дайча очень неудачно начала 2024-й, "МЮ" хоть и играет не стабильно, но все же забирает свои три балла.

Английская Премьер-лига, 28 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 2:0
Голы: Фернандеш 12, Рашфорд 36

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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