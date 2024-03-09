Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рекорды манкунианцев, слабость ирисок. Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед - Эвертон ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Эвертон" впервые в истории не смог выиграть ни одну из первых восьми игр чемпионата в начале календарного года. Кроме того "МЮ" стал их сильнейшим соперником. "Красные дьяволы" одержали 41-ю победу над "ирисками", что стало рекордом, среди всех очных встреч между командами.
Лидером матча стал Гарначо, который заработал два пенальти. 11-метровые удачно реализовали Фернандеш и Рашфорд. Ну а Миколенко впервые за долгое время не сыграл полный поединок и
Команда Шона Дайча очень неудачно начала 2024-й, "МЮ" хоть и играет не стабильно, но все же забирает свои три балла.
Английская Премьер-лига, 28 тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Саймон Хупер
"Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" 2:0
Голы: Фернандеш 12, Рашфорд 36
Популярное сейчас
- "В чем дело, господин арбитр?": Ворскла удивлена решением судьи на счет пенальти в ворота Черноморца
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25
- Черноморец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Клопп против Гвардиолы, Миколенко против МЮ и УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже