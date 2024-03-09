Русин сыграл с "Саутгемптоном". Известны оценки украинца за матч Чемпионшипа

Матч 37-го тура Чемпионшипа между "Саутгемптоном" и "Сандерлендом" закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. Украинский нападающий Назарий Русин вышел на поле за "Сандерленд" на 57-й минуте.

За предоставленное время украинец 10 раз коснулся мяча, нанес 2 удара мимо ворот, отдал 3 точных паса из 4-х, выиграл столько же единоборств, сфолил, дважды заработал нарушение правил на себе, совершил отбор, и однажды потерял мяч.

Аналитические порталы оценили игру Назария в следующие баллы: 6,2 от WhoScored и 6,9 от Sofascore. Этот матч стал 22-м для Русина в этом сезоне. Он имеет в активе 2 гола и ассист.