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Русин сыграл с "Саутгемптоном". Известны оценки украинца за матч Чемпионшипа

Англия

От поражения спасти не удалось

Русин сыграл с "Саутгемптоном". Известны оценки украинца за матч Чемпионшипа

Фото: dynamomania.com/ Автор - Ольга Щербицкая

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Матч 37-го тура Чемпионшипа между "Саутгемптоном" и "Сандерлендом" закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев. Украинский нападающий Назарий Русин вышел на поле за "Сандерленд" на 57-й минуте.

За предоставленное время украинец 10 раз коснулся мяча, нанес 2 удара мимо ворот, отдал 3 точных паса из 4-х, выиграл столько же единоборств, сфолил, дважды заработал нарушение правил на себе, совершил отбор, и однажды потерял мяч.

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Аналитические порталы оценили игру Назария в следующие баллы: 6,2 от WhoScored и 6,9 от Sofascore. Этот матч стал 22-м для Русина в этом сезоне. Он имеет в активе 2 гола и ассист.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
09.03.2024 в 19:47
Русину надо идти в Жирону
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
09.03.2024 в 19:47
Русину надо идти в Жирону
Ответить
0
0

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