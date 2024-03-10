Почеттино: Надеюсь, однажды болельщики Челси поддержат меня так, как фаны Ньюкасла – своего тренера

Главный наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о своих ожиданиях от отношений с фанатами клуба.

“Надеюсь, однажды болельщики “Челси” поддержат меня так же, как “Ньюкасл” за Эдди Хау. Я говорю это потому, что я здесь, я тренер “Челси” и хочу побеждать так же, как и наши болельщики! – сказал Почеттино.

В настоящее время "пенсионеры" находятся на 11 месте в чемпионате Англии. Следующий матч они проведут завтра, 11 марта, против "Ньюкасла".