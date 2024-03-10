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Почеттино: Надеюсь, однажды болельщики Челси поддержат меня так, как фаны Ньюкасла – своего тренера
Ожидает положительной обратной связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о своих ожиданиях от отношений с фанатами клуба.
“Надеюсь, однажды болельщики “Челси” поддержат меня так же, как “Ньюкасл” за Эдди Хау. Я говорю это потому, что я здесь, я тренер “Челси” и хочу побеждать так же, как и наши болельщики! – сказал Почеттино.
В настоящее время "пенсионеры" находятся на 11 месте в чемпионате Англии. Следующий матч они проведут завтра, 11 марта, против "Ньюкасла".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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