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Гвардиола: Я почти уверен, что мы против Ливерпуля выступим хорошо

Англия

Впереди выездной поединок на "Энфилде"

Гвардиола: Я почти уверен, что мы против Ливерпуля выступим хорошо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против "Ливерпуля":

“Во время игры мы должны работать настойчивее. Это единственное, что мы можем сделать. Не в первый раз, не в последний раз.

Мы должны преодолеть эти ситуации и достичь наивысшего достижения, попытаться бороться за четвертую победу в АПЛ подряд, чего никогда еще не делала ни одна команда. Это вызов, с которым мы должны столкнуться – преодолеть все.

Иначе будет тяжело, в этом случае, победить в воскресенье. Но, что бы ни случилось, я почти уверен, что мы выступим хорошо.

И что бы ни случилось, у нас все равно будет много-много игр. Это действительно важная игра для соревнования за титул, но я все равно чувствую, что многое произойдет”, - сказал Гвардиола.

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" встретятся на "Энфилде" сегодня в 17:45. На данный момент “мерсисайдцы” идут на втором месте АПЛ, а “горожане” занимают третью позицию. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

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Хосеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
independent.co.uk
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
10.03.2024 в 14:57
Пеп,таке враження,що чим менше волосні на твоїй лисині-тим менше мізків.Лівер порве сьогодні глямур на британський прапор.
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
10.03.2024 в 14:57
Пеп,таке враження,що чим менше волосні на твоїй лисині-тим менше мізків.Лівер порве сьогодні глямур на британський прапор.
Ответить
0
0

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