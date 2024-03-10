Гвардиола: Я почти уверен, что мы против Ливерпуля выступим хорошо

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против "Ливерпуля":

“Во время игры мы должны работать настойчивее. Это единственное, что мы можем сделать. Не в первый раз, не в последний раз.

Мы должны преодолеть эти ситуации и достичь наивысшего достижения, попытаться бороться за четвертую победу в АПЛ подряд, чего никогда еще не делала ни одна команда. Это вызов, с которым мы должны столкнуться – преодолеть все.

Иначе будет тяжело, в этом случае, победить в воскресенье. Но, что бы ни случилось, я почти уверен, что мы выступим хорошо.

И что бы ни случилось, у нас все равно будет много-много игр. Это действительно важная игра для соревнования за титул, но я все равно чувствую, что многое произойдет”, - сказал Гвардиола.