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Гвардиола: Я почти уверен, что мы против Ливерпуля выступим хорошо
Впереди выездной поединок на "Энфилде"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал матч против "Ливерпуля":
“Во время игры мы должны работать настойчивее. Это единственное, что мы можем сделать. Не в первый раз, не в последний раз.
Мы должны преодолеть эти ситуации и достичь наивысшего достижения, попытаться бороться за четвертую победу в АПЛ подряд, чего никогда еще не делала ни одна команда. Это вызов, с которым мы должны столкнуться – преодолеть все.
Иначе будет тяжело, в этом случае, победить в воскресенье. Но, что бы ни случилось, я почти уверен, что мы выступим хорошо.
И что бы ни случилось, у нас все равно будет много-много игр. Это действительно важная игра для соревнования за титул, но я все равно чувствую, что многое произойдет”, - сказал Гвардиола.
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" встретятся на "Энфилде" сегодня в 17:45. На данный момент “мерсисайдцы” идут на втором месте АПЛ, а “горожане” занимают третью позицию. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.
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