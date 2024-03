Видят его одним из ключевых игроков нового МЮ. Кобби Мейну продлит контракт с клубом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну продлит контракт с "красными дьяволами". Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По имеющейся информации, руководство "МЮ" видит в 18-летнем Кобби новое поколение, которое поможет "Юнайтед" выигрывать трофеи. Сам же Мейну счастлив в МЮ и готов продлить контракт с командой.

???????? Manchester United have already opened talks with Kobbie Mainoo's camp over new deal since the beginning of February, as revealed.



Discussions are taking place about salary rise, no rush as Mainoo is happy at United and club want to have Kobbie as one of new project faces. pic.twitter.com/UhHNsnJTTm