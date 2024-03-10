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Видят его одним из ключевых игроков нового МЮ. Кобби Мейну продлит контракт с клубом

Англия
Обновлено

Новое поколение Манчестер Юнайтед

Видят его одним из ключевых игроков нового МЮ. Кобби Мейну продлит контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну продлит контракт с "красными дьяволами". Об этом сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По имеющейся информации, руководство "МЮ" видит в 18-летнем Кобби новое поколение, которое поможет "Юнайтед" выигрывать трофеи. Сам же Мейну счастлив в МЮ и готов продлить контракт с командой.

Напомним, за этот сезон английский полузащитник сыграл в 16 матчах во всех турнирах, где отличился 1 голом. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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